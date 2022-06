अवसरवादियों के लिए तृणमूल के दरवाजे बंद, लगाए गए पोस्टर

Arjun Singh said- put up as many posters as you can ढोल-नगाड़े के साथ बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के तृणमूल में शामिल होने की खुशी की चमक कुछ ही दिन में उनके चेहरे से फीकी होने लगी है। जगदल में लगे कई पोस्टरों ने उन्हें मायूस कर दिया है। जिस पर लिखा गया है कि ''अवसरवादियों के लिए तृणमूल के दरवाजे बंद हैं।' Trinamool's doors closed for opportunists

कोलकाता Published: June 01, 2022 11:56:39 pm

कोलकाता . ढोल-नगाड़े के साथ बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के तृणमूल में शामिल होने की खुशी की चमक कुछ ही दिन में उनके चेहरे से फीकी होने लगी है। जगदल में लगे कई पोस्टरों ने उन्हें मायूस कर दिया है। जिस पर लिखा गया है कि ''अवसरवादियों के लिए तृणमूल के दरवाजे बंद हैं।'' Trinamool's doors closed for opportunists

''अगर पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ता को छुआ तो उसे पार्टी नहीं छोड़ेगी। '' इन पोस्टरों के नीचे ृतृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम है।

अवसरवादियों के लिए तृणमूल के दरवाजे बंद, लगाए गए पोस्टर

स्थानीय विधायक को ही जानकारी इस संबंध में सांसद अर्जुन सिंह का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि इन पोस्टरों को किसने और किसके लिए लगाया है। सही जवाब स्थानीय विधायक ही दे सकते हैं। लेकिन यदि ये पोस्टर मेरे लिए लगाए गए हैं, तो लगाने वालों की जितनी खुशी हो, उतने पोस्टर लगाएं। लेकिन अभिषेक बनर्जी के नाम से इस तरह के पोस्टर लगाकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। अर्जुन सिंह ने कहा कि सभा में अभिषेक बनर्जी का भाषण सभी ने सुना था। उसके बाद उनके भाषण के कुछ अंशों को इस तरह पोस्टर में लिखकर प्रचार करने का क्या मतलब है। ये कहा था अभिषेक ने तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 31 मई को श्यामनगर में पार्टी की सभा की थी। तब उन्होंने मंच से कहा था कि ''अवसरवादियों के लिए तृणमूल के दरवाजे बंद हैं। उनकी सभा के दो दिन बाद उनके भाषण के कुछ अंशों को लेकर जगदल में पोस्टरबाजी कर दी। इससे विवाद खड़ा हो गया।



मुझे नहीं पता : विधायक जगदल के विधायक सोमनाथ श्याम ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह पोस्टर किसने लगाए है। लेकिन पोस्टर में अभिषेक बनर्जी का ही बयान है। अभिषेक बनर्जी का भाषण सुनकर पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हुए हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि अर्जुन सिंह को संबोधित करके ये पोस्टर लगाए गए है या नहीं। गुटबाजी का नतीजा : भाजपा बैरकपुर के भाजपा नेता संदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, ''यह तृणमूल की आपसी गुटबाजी का नतीजा है। भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है। पढ़ना जारी रखे

