आसनसोल लोकसभा उपचुनाव: पीने का पानी नहीं, तो वोट भी नहीं

लोगों ने की मतदान बहिष्कार करने की घोषणा

- खाली बाल्टियां और घड़े लेकर किया प्रदर्शन

कोलकाता Published: April 06, 2022 11:16:14 pm

दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के जमुना गांव के लोगों ने निर्णय किया है कि वे इस बार आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में मतदान नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे लंबे समय से पेयजल की किल्लत से परेशान हैं। उनका कहना है कि पीने का पानी नहीं, तो वोट भी नहीं। वे अपनी मांग के समर्थन में बुधवार को एक जुलूस भी निकाले। गांव की महिलाओं ने तख्तियां, खाली बाल्टियां और घड़े लेकर प्रदर्शन किया।

कई सालों से झेल रहे समस्या-problem faced for many years

प्रर्दनकारियों का कहना है कि वे वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। प्रदर्शन में शामिल सुदीप पाल, मीणा मंडल और अंजली राउत ने कहा कि बीते कई सालों से वे पेयजल की समस्या को झेल रहे हैं। हर चुनाव के समय में टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद पानी सप्लाई बंद कर दिया जाता है।

घरों में वाटर कनेक्शन, पर पानी नहीं-Water connection in homes, but no water

इलाके में पेयजल के लिए हर घरों में पाइप लाईन कनेक्शन दिया गया है, मगर पानी की सप्लाई ठीक प्रकार से नही होती। नल से पानी नही गिरता है, जिसके कारण लोगों को स्नान तो दुर खाना बनाना और पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

सैकड़ों बार की शिकायत-Have complained hundreds of times

उनका कहना है कि दुर्गापुर फरीदपुर व जनस्वास्थ्य तकनीकी विभाग को सैकड़ों बार सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के तृणमूल अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने मतदान का बहिष्कार नहीं करने की अपील की।

