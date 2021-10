Attack on Hindus in Bangladesh- kolkata- बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमला: क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : तृणमूल

Attack on Hindus in Bangladesh: Why is PM Narendra Modi silent: Trinamool congress

kolkata.

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल (west bengal) की विभिन्न पार्टियों के नेता आरोप-प्रत्यारोप लगाने को लेकर इन दिनों काफी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा पर पलटवार करते हुए मंगलवार को राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी और उनकी निष्क्रियता का कारण पूछा, तो वहीं भाजपा ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया।

राजनीतिक चाल चलने की योजना

तृणमूल ने भाजपा पर बांग्लादेश में हमले को लेकर राजनीतिक चाल चलने की योजना बनाने का आरोप भी लगाया। तृणमूल के मुखपत्र जागो बांग्ला के संक्षिप्त संपादकीय में बांग्लादेश में हमले के संबंध में पीएम मोदी और भाजपा की भूमिका को लेकर सवालों का बौछार किया गया है, जिसका शिर्षक 'बांग्लादेश का दिल बनने के लिए' है। इसमें लिखा गया है कि हमें आश्चर्य है कि भारत के जिस प्रधानमंत्री ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए बांग्लादेश में जाकर पूजा की थी, वे बांग्लादेश में हुए हमले पर अब तक निष्क्रिय क्यों हैं। क्या उन्होंने ऐसा कर बांग्लादेश में हिंदू दमन दिखाना चाहा है और वे इसके जरिए बंगाल में हिन्दुओं की भावनाओं को भडक़ा कर चुनाव कराने की कोशिश में है। बांग्लादेश में हुई घटनाओं की तृणमूल ने उचित जांच की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु ने उठाया सवाल

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी सहित प्रदेश भाजपा के नेताओं ने उक्त मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। जागो बांग्ला में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि भाजपा बांग्लादेश में हिंसा पर राजनीतिक चाल चलने की योजना बना रही है। ऐसा नहीं है तो शुभेन्दु अधिकारी क्यों कहे कि बांग्लादेश की घटना के बाद भाजपा के वोट बढ़ेंगे और उनकी पार्टी होने वाले चुनाव जीतेगी।

- तृणमूल की बातों का आधार नहीं

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल की बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहां और क्यों पूजा करने गए थे इसे जानने और समझने के लिए तृणमूल के नेताओं ने शिक्षा हासिल नहीं की है। इसलिए उनकी बातों का कोई भी आधार नहीं है।

