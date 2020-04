CORONA BENGAL NEWS: जहां लगते थे देवी-देवताओं के जयकारे, वहां आज छाई खामोशी

CORONA BENGAL NEWS: Where the gods and goddesses shouted, there was silence today, तालाबंदी में महानगर के मंदिर भी हुए तालाबंद, कोरोना वायरस से न केवल इंसान, बल्कि देवालय तक भी बुरी तरह प्रभावित, जिन मंदिरों में सुबह-शाम भक्तों की भीड़ लगी रहती थी वहां आज सन्नाटे का आलम----पत्रिका पड़़ताल, मंदिरों में आज केवल पुजारी ही मौजूद, श्रद्धालु मंदिर जाने के बजाए मजबूरी में घरों में ही कर रहे पूजा