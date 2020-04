बंगाल के राज्यपाल की दो टूक, बोले मुफ्त राशन गरीबों के लिए, तिजोरी के लिए नहीं

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब राज्य की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर लग रहे अनियमितताओं के आरोप पर मुखर हुए हैं। राज्य में कई जगहों पर मुफ्त राशन वितरण में अनियमितताएं सामने आई हैं। राज्य सरकार ने गुरूवार को अनियमितता की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति विभाग के विभागीय सचिव को हटाया था। उसके बाद भी कई जगहों पर अनियमितता के आरोप सामने आ रहे हैं। विपक्ष निशुल्क राशन के राजनीतिक आवंटन का आरोप भी लगा रहा है। ऐसे समय में राज्यपाल ने शनिवार की सुबह ट्वीट कर कड़े शब्दों में कहा है कि निशुल्क राशन गरीबों के लिए हैं तिजोरियों के लिए नहीं है। धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो।





Covid 19 has to be unitedly fought on ground and not in media/public relations. No politics at all.



Worried-PDS SCAM getting bigger by the day. PDS system is in virtual political hijack-a crime.



Free ration for needy and not coffers. Defaulters be sternly dealt @MamataOfficial