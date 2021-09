भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव : टीकाकरण को लेकर सख्त हुआ चुनाव आयोग

kolkata. पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव (Bhawanipur assembly by-election)में टीकाकरण को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है (Election commission becomes strict regarding vaccination)। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए है। चुनाव कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज या कोरोना टेस्ट रिपोर्ट बाध्यतामूलक कर दी गई है। मतदान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य नियमों में किसी भी तरह की ढील को बर्दाश्त नहीं करने का संकेत दिया है।

30 सितंबर को भवानीपुर सहित तीन विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव (Assembly by-elections in three assembly constituencies including Bhawanipur on 30 September) के मद्देनजर मतदान केंद्रों के प्रभारियों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज आवश्यक कर दी गई है। उपचुनाव में शामिल लोगों के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज आवश्यक कर दी गई है। जिन लोगों के लिए अभी तक टीके की दूसरी खुराक का समय नहीं हुआ है, उनका आरटीपीसीआर परीक्षण किया जाएगा।

टीका का प्रमाण पत्र कराना होगा जमा (Certificate of Vaccine will have to be submitted)

प्रत्येक उम्मीदवार और उसके दो चुनाव एजेंटों को कोविड टीका की दूसरी खुराक लेने का प्रमाण पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें चुनाव प्रचार या जनसंपर्क में आने का कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। वोटिंग के लिए कार का उपयोग करने के लिए उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट की कार चालक को एक ही समय कोविड टीका की दूसरी खुराक लेने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

बढऩे लगे हैं कोरोना के मामले (Corona cases are increasing in kolkata)

कोलकाता और उत्तर 24 परगना जिलों में कोरोना के मामले बढऩे लगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 707 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 15,52,071 हो गई है। उधर राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया कि संक्रमण से 11 लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 18,502 हो गई है।