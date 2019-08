Big BJP's big prediction here: भाजपा के बड़े नेता ने यहां की बड़ी भविष्यवाणी

PK-Shivraj could not win the Trinamool victory in 2021: 2021 में तृणमूल को जीत नहीं दिला पाएंगे पीके-शिवराज

- Speaking of sister's talk, no one listens to Mamta: दीदी के बोलो अभियान पर बोले, किसी की नहीं सुनतीं ममता

Howrah हावड़ा. पश्चिम बंगाल में भाजपा की जमीन मजबूत करने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार को यहां कहा कि तमाम प्रयास के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर २०२१ के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाएंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर के शिवपुर में भाजपा के सदस्‍यता अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के अवसर पर सिंह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा सत्ता हासिल करेगी। दीदी के बोलो समेत कई अभियान पर सिंह ने कहा कि जनता अब ममता के झांसे में आने वाली नहीं है। अब तक ममता ने किसी की बात नहीं सुनी, अब दिखावे के लिए कोई भी प्रयास कर लें, लोग उनके पाले में नहीं जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव सलाहकार के रूप में पीके की नियुक्ति काम नहीं आएगी। भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कायम करने के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवपुर में शिक्षा विभाग से जुड़े, कोर्ट के वकील, अभिनेत्री, नदिया के पूर्व विधायक समरेंद्र घोष सहित १०० अधिक लोगों ने भाजपा का दामन थामा। उलूबेडिय़ा में भी उन्होंने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया।

25 लाख बने नए सदस्‍य

बीजेपी सूत्रों की अगर माने तो इस साल पूरे बंगाल से 25 लाख लोगों ने नए सदस्‍य के रूप में बीजेपी में योगदान दिया है। वर्तमान समय में पुराने और नए सदस्यों को मिलकर यह संख्या आनुमानित 50 लाख तक पहुंच गई है।

यहां यह कहना लाजमी है कि लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद अब बंगाल में बूथ तक अपने संगठन को पहुंचाने के लिए बीजेपी जी जान लगा रही है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार, सदस्‍यता बढ़ाने के लिए बीजेपी अब और भी ज्यादा जोर लगाना चाहती है। गत 6 जुलाई को बीजेपी ने यह सदस्‍यता अभियान की शुरुआत की थी। केवल 21 दिन के अंदर नए पुराने सदस्यों को मिला के 50 लाख सदस्य अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसे बीजेपी एक बड़ी सफलता भी मान रही है।

