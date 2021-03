West Bengal Assembly Elections 2021: बड़ी खबर- भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हमला

कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021) के पहले चरण का मतदान शुरू है। मारपीट और हिंसा के बीच 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसबीच उत्तर कांथी इलाके में भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी के भाई सौमेन्दु अधिकारी की गाड़ी पर हमला की घटना सामने आई है। उनकी गाड़ी की कांच तोड़ दी गई है। चालक को मारापीटा गया है। आरोप तृणमूल कांग्रेस पर है। शुभेन्दु अधिकारी के अन्य भाई दिव्येन्दु अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस और चुनाव आयोग के पास शिकायत की गई है। एक प्रश्न के जवाब में दिव्येन्दु अधिकारी ने कहा कि सौमेन्दु अधिकारी को चोट नहीं आई है। वे सुरक्षित हैं।

सालबनी में वाममोर्चा के उम्मीदवार पर हमला

इससे पहले सालबनी में वाममोर्चा के उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला किया गया था। मामले में पुलिस गिरफ्तारी भी की है।

इन सीटों पर चल रही है वोटिंग

पश्चिम बंगाल विधानसभा सभा चुनाव 2021 के पहले चरण के तहत शनिवार को पांच जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान शरू हो चुका है। पटाशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजुरी, कांथी दक्षिण, रामनगर, एगारा,दांतन, नयाग्राम, गोपीबल्लभपुर, झाड़ग्राम, केशियारी, खड़गपुर, गणवेता, सालबानी, मिदनापुर, बीनपुर, बंदवान, बलरामपुर, बाघमुंडी ,जयपुर, पुरुलिया, मानबाजार, काशीपुर, पारा, रघुनाथपुर, सालतोड़ा,छतना, रानीबाँध और रायपर सीट पर वोट डाले जा रहे हैं।





