Breaking: बंगाल में भाजपा सांसद को घेरा, विश्वभारती विश्वविद्यालय की घटना

कोलकाता. संशोधित नागरिकता कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी आए दिन भाजपा कार्यालय व उसके नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला विश्वभारती विश्वविद्यालय का है, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता का घेराव किया गया है। बताया जाता है कि संशोधित नागरिकता कानून विषय पर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय हॉल में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें वक्ता के तौर पर स्वपन दासगुप्ता को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अचानक विश्वविद्यालय में कुछ छात्र छात्राओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। लाल और काले झंडे लेकर आयोजनस्थल का घेराव कर दिया गया। तनाव बढ़ता देख कार्यक्रम स्थगित किया गया है। खबर लिखे जाने तक सांसद हॉल ही में थे। नारेबाजी जारी थी।

How does it feel to have a mob attack a peaceful meeting on CAA and intimidation students? This is what is happening to a meeting I am addressing at Vishwa Bharati now. Locked into room now with mob outside.