bk birla creamated at kolkata: पंचतत्व में विलीन उद्योगपति बसंत कुमार बिड़ला

bk birla creamated at kolkata: thousand of people paid last tribute at birla park, kolkata ---अंतिम विदाई से पहले बिड़ला पार्क में पार्थिव देह के दर्शन के लिए उमड़ा जनसमुदाय, पोते कुमार मंगलम बिड़ला ने मुखाग्नि दी