blood donation camp on the birth anniversary of Dr Syama Prasad Mukherjee:- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रक्तदान शिविर

birth anniversary of Dr Syama Prasad Mukherjee- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रक्तदान शिविर