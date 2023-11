West Bengal: पश्चिम बंगाल के कांकसा में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या

कोलकाताPublished: Nov 11, 2023 05:18:54 pm Submitted by: Mohit Sabdani

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कांकसा (Kanksa) थाना क्षेत्र के पानागढ़ (Panagarh) रेल पार शारदा पल्ली में शुक्रवार की दोपहर को एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों में एक वृद्ध और एक युवक-युवती हैं।

Brutal murder of three people from same family in Kanksa Panagarh West Bengal

West Bengal: पश्चिम बंगाल के कांकसा में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या