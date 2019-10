बीएसएफ ने नहीं चलाई एक भी गोली, बांग्लादेशी कार्रवाई बिना उकसावे के

नई दिल्ली / कोलकाता- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की ओर से बिना उकसावे के सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर गोली चलाई गई है। बीएसएफ ने एक भी गोली नहीं चलाई। बीजीबी की फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान की मौत और दूसरे के घायल होने के बाद बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह बात कही। उनके मुताबिक बीजीबी का यह दावा गलत है जिसमें वह कह रहा है कि उसकी गश्ती टीम को बीएसएफ के जवानों की गोलाबारी के बीच आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी है।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देर रात जारी किए गए बयान में बीजीबी ने कहा है कि बांग्लादेश की सीमा पार करने वाले तीन भारतीय मछुआरों को वापस लेने के लिए आए बीएसएफ के जवानों ने उग्रता दिखाई और गोलियां चलाईं और अपने (भारतीय) क्षेत्र में वापस जाने लगे।

बीजीबी के बयान के मुताबिक उनकी गश्ती टीम ने तीन भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेने की कोशिश की थी जो एक इंजन से चलने वाली नाव से बांग्लादेश की सीमा में चले आए थे। उनमें से दो भागने में सफल रहे।

इसकी खबर पाकर बीएसएफ के चार जवान मछुआरों को छुड़ाने स्पीडबोट लेकर पहुंचे। जब उनसे सीमा के उल्लंघन की बात कह कर उन्हें अधिकारियों के सुपुर्द करने की बात कही गई तो वे गुस्साकर वापस लौटने लगे और फायरिंग शुरू कर दी।

DG & all ranks #BSF salute the supreme sacrifice of Head Constable Vijay Bhan Singh and offer condolences to the family members.



On 17th October '19, HC Vijay Bhan Singh martyred of bullet injuries while on an operational duty (flag meeting with BGB) on Indo- Bangladesh Border pic.twitter.com/UZloaaGDUT