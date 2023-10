Salt lake Accident : कोलकाता के साल्टलेक में बस की तेज रफ्तार और आगे निकलने की होड़ से बड़ा हादसा

Salt lake Accident : कोलकाता के साल्टलेक में बस की तेज रफ्तार और आगे निकलने की होड़ से बड़ा हादसा

कोलकाताPublished: Oct 02, 2023 06:57:19 pm Submitted by: Mohit Sabdani

कोलकाता। सोमवार सुबह कोलकाता (kolkata) की आईटी नगरी कहे जाने वाले साल्टलेक (salt lake) इलाके में भयानक हादसा (accident) हो गया। सेक्टर 5 के कॉलेज मोड़ के पास दो बसें (bus) आपस में रेस लगाती हुई टकरा (hitting) गई। हादसे में अब तक 10 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। bus overturns after hitting another passenger bus in kolkata salt lake

Salt lake Accident : कोलकाता के साल्टलेक में बस की तेज रफ्तार और आगे निकलने की होड़ से बड़ा हादसा