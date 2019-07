Businessman attack on Howrah does not give one million rupees: हावड़ा में एक करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी पर हमला

- (tmc supporter )तृणमूल नेता व स्थानीय क्लब(tmc supported bharat mata club) के सदस्यों पर आरोप

हावड़ा(howrah district)

डोमजूर थानान्तर्गत (domjur police station)सलप(salap) के पाकुडिय़ा(pakuria) में एक करोड़ (one million rupees)की रंगदारी (Extortion)देने से इंकार करने वाले व्यापारी (business)पर शुक्रवार(friday) की रात (night)को जानलेवा हमले(attemp to muder) का मामला(case) सामने आया है। हमले का आरोप (alligation)स्थानीय तृणमूल नेता (local tmc supporters)व उसके समर्थकों पर है। हमले में व्यापारी मानस राय(businessman manas ray) व उनका अंगरक्षक(bodygaurd) घायल हुआ है। हमले की तस्वीरें (picture)सीसीटीवी (cctv camera)में कैद (catch)हुई हैं। घटना में स्थानीय तृणमूल नेता गोपीनाथ पात्र (tmc gopinath patra)और स्थानीय क्लब(local club) सदस्यों(members) का नाम सामने (name come)आया है।

पुलिस अधीक्षक सौम राय(howrah sp s roy) ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शांति सेन(santi sen) व थाना प्रभारी पार्थ सारथी मंडल(parth sarthi mondel) मौके पर पहुंचे। व्यापारी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी गोपीनाथ पात्र(gopinath patra) को गिरफ्तार(arrest) कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुबारा हमला नहीं हो इसके लिए पुलिस की टीम को सक्रिय रखा गया है।

कब और कैसे हुआ हमला

शुक्रवार की रात को व्यापारी मानस राय (manas ray)अपने कारखाने की चारदिवारी (boucndry wall)बनवा (construct)रहे थे। चारदिवारी निर्माण के लिए तृणमूल नेता ने गोपीनाथ पात्र ने एक करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने से इंकार कर दिया तो शुक्रवार की रात को तृणमूल नेता की अगुवाई में स्थानीय क्लब के 20-25 युवक धारदार हथियार, लाठी व बांस लेकर हमला करने पहुंचे और व्यापारी को पीटने लगे। उनके अंगरक्षक, कारखाने के अन्य कर्मचारियों को भी पीटा गया। हमलावरों की मांग थी कि वह रंगदारी की एक करोड़ की रकम लेकर जाएंगे।

कई बार दे चुके हैं पैसे

मानस राय(manas ray) का आरोप है जब से उन्होंने इलाके में पैकेज्ड डिस्टिल वॉटर(packging distel water) का कारखाना लगाया है। तबसे उनसे पांच हजार से लेकर 25 हजार तक चंदा इलाके में होने वाले कार्यक्रमों के नाम पर लिया जाता है। हाल ही में तृणमूल नेता गोपीनाथ पात्र ने कहा कि अब 25 हजार से काम नहीं चलेगा उन्हें एक करोड़ रंगदारी के तौर पर देना पड़ेगा। उन्होंने रकम देने से इंकार किया तो हमला किया गया। भू विवाद भी हो सकता है कारण

डीएसपी शांति सेन ने बताया कि मामला रंगदारी का नहीं बल्कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। मानस राय का अमल मिश्रा से जमीन संबंधी विवाद है। शुक्रवार को अमल मिश्रा(amal mishra) ने ही सलप पाकुडिय़ा (pakuria bharat mata culb )के भारता माता क्लब के सदस्यों को उकसाकर क्लब सदस्य गोपीनाथ पात्र की अगुवाई में मानस के कारखाने पर हमला किया। वहीं अमल मिश्रा ने कहा कि मानस राय पर बैंक का लोन न चुकाने व दूसरी की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है।

हावड़ा ग्रामीण के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पूलक राय ने इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।