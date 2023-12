Kolkata: गंगाघाट किनारे कार छोड़ लापता हुआ व्यवसायी...कार से मिला सुसाइड नोट

Kolkata कोलकाता में गंगाघाट किनारे पर एक व्यवसायी अपनी कार छोड़कर रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। कार में एक सुसाइड नोट व व्यवसायी की चप्पल मिली हैं। व्यवसायी के बेटे ने साऊथ पोर्ट थाने में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हैं।

Businessman goes missing after leaving Car at Ganga Ghat at Kolkata