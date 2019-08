डॉक्टरों ने ऐसे दिलाई मौत पर जीत

CANCER PATIENT GET LIFE BY DOCTORS OF KOLKATA : हड्डियों से लीवर तक पहुंच चुका था कैंसर----मौत से चंद दूरी पर थी हावड़ा के बागनान निवासी सोमा दोलुइ---- डॉक्टरों ने क्रिजोटिनिब नामक दवा का प्रयोग कर फेफड़े में बढ़ रहे कैंसर ट्यूमर को किया खत्म