car collides with container in Dholagarh, 5 people are die: धुलागढ़ में कार कंटेनर से टकराई, 4 जने की मौत

car collides with container in Dholagarh, 5 people are die: धुलागढ़ में कार कंटेनर से टकराई, 5 जने की मौत





-कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित

Howrah district हावड़ा

sankrail police station near dhulagrah national highway 6 सांकराईल थाना इलाके के धुलागढ़ में राजमार्ग संख्या 6 पर wednesday बुधवार को road accident सडक़ दुर्घटना में 5 जने की मौत हो गई। एक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में उपचार के लिए Kolkata medical college hospital कोलकाता मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में additional superident of police rana mukherjee said अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राणा मुखर्जी ने बताया कि kolkata white car with five passengers with driver going kolkata to orrisha कोलकाता की ओर से सफेद रंग की कार में पांच जने सवार होकर ओडिशा जा रहे थे। उसी दौरान धुलागढ़ के समीप कार चालक ने नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार में जा रही कार एक कंटेनर को पीछे से टक्कर मारते हुए कंटेनर के अंदर घूस गयी। जिससे कार के अगले हिस्से के परखचें उड़ गए। इसमें सवार चार जने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि एक को गंभीररूप से घायल अवस्था में उलूबेडिय़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां से उसकी हालत संगीन होने के कारण उसे कोलकाता मेडिकल कालेज में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार में सवार मृतकों की पहचान मनोज कुमार मोहंती (35), दिलीप कुमार नायक (30), तेजस्वी राव (37) और दिग्विजय दास (40) के तौर पर की है। गंभीर रूप से घायल कृष्णा राव को उपचार के लिए कोलकाता मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी मधू मुखर्जी ने बताया कि कार में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्त करनी पड़ी थी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कंटेनर के चालक से भी पूछताछ की जा रही है। इस दुर्घटना के दौरान कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। दुर्घटना वाली कार को हटाने के बाद आवाजाही सामान्य हुई। चारों मृतक ओडिशा के रहने वाले हैं। कार का नंबर भी ओडिशा का ही है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिवार के लोगों को उनके शव सौंप दिए जाएंगे।