क्यों बोलीं ममता कि डरी हुई है केन्द्र सरकार

कोलकाता . पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को पुलिस हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह (केंद्र) सरकार छात्रों और एक नामचीन इतिहासकार से डर गई है। बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने पर रामचंद्र गुहा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए गुहा को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया। ममता ने लिखा, यह सरकार छात्रों से डरी हुई है। यह सरकार मीडिया से बात करने और गांधी का पोस्टर पकडऩे पर भारत के सबसे नामचीन इतिहासकारों में से एक से डर गई है। मैं रामचंद्र गुहा को हिरासत में लेने की निंदा करती हूं।

This government is scared of students. This government is scared of one of India’s most accomplished historians for speaking to the media on #CAB #NRC and holding a poster of GandhiJi. I condemn the detention of Ram Guha. We extend our full solidarity to all those detained