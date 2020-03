CITY OF JOY SAY NO TO PLASTIC-महानगर को प्लास्टिक मुक्त करने की शपथ

WEST BENGAL NEWS: CITY OF JOY SAY NO TO PLASTIC: प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम में बांटे कपड़े के बैग, कन्सर्न फॉर कोलकाता, राजस्थान पत्रिका, ग्रीनटेक एन्वायरन मैनेजमेंट (प्रायोजक) के संयुक्त तत्वावधान में जग्गूबाबू बाजार में कार्यक्रम, स्थानीय निवासियों ने शिरकत की, मुख्य अतिथि कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चित्ततोष मुखर्जी थे