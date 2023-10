West Bengal Weather: सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़, पश्चिम बंगाल की बढ़ी परेशानी

West Bengal Weather: सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़, पश्चिम बंगाल की बढ़ी परेशानी

कोलकाताPublished: Oct 04, 2023 06:59:29 pm Submitted by: Mohit Sabdani

कोलकाता। सिक्किम (Sikkim) में मंगलवार रात को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ (flood) आने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं सेना के 23 जवान समेत 43 लोग लापता हैं। अब सिक्किम (Sikkim) से जुड़े पश्चिम बंगाल (West Bengal) की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं और राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। Cloud burst cause flood in Sikkim increase problem in west bengal weather

