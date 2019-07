Controversy: यह क्या बोल गए बंगाल के शिक्षा मंत्री

Female teachers के स्त्री रोग से जूझने संबंधी West Bengal Education Minister Partha Chatterjee के बयान को लेकर Controversy in the state बढ़ गया है। उनके इस बयान को लेकर निंदा शुरू हो गई। some teachers ने इसे शिक्षा मंत्री की नासमझी करार देते हुए महिलाओं को Humiliating statement करार दे दिया।