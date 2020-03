No train will run in public curfew -जनता कफ्र्यू में 22 घंटे तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन

CORONA HAVOC--- no train will run in public curfew for 22 hours, कोरोना के कारण शनिवार रात से रविवार रात 10 तक पूरे देश में रेल यातायात ठप, 21-22 मार्च की अवधि के दौरान कोई भी जोन कोई ट्रेन नहीं चलाएगा