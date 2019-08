Bimal Gurung's Demand : दार्जिलिंग को केंद्र शासित राज्य बनाने की उठने लगी मांग

Gorkha Janmukti Morcha led by Bimal Gurung said that GJM supports the BJP . Now the BJP has to remember its election promise and the people of Darjeeling will have to get justice.

दार्जिलिंग/कोलकाता

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के बाद पश्चिम बंगाल के सिरमौर दार्जिलिंग को भी केन्द्रीय शासित राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है।

पहाड़ की सर्द वादियों में सक्रिय राजनीतिक पार्टियां दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को छोड़ कर इसे केन्द्र शासित राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही हैं। भाजपा ने अगले पांच साल में दार्जिलिंग का मसला हल होने का दावा किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने किसी भी हाल में बंगाल का बंटवार नहीं होने देने की घोषणा की है।

बिमल गुरुंग के नेतृत्व वाली गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ने कहा कि गोजमुमो भाजपा का समर्थन करती है। दार्जिलिंग ने अलग राज्य की मांग पर जून 2017 में 104 दिन की बंदी का सबसे भयानक दौर देखा है, जब भीषण हिंसा में कई लोगों की जान गई थी। अब भाजपा को अपना चुनावी वादा याद करना होगा और दार्जिलिंग की जनता को न्याय दिलाना होगा।

गोजमुमो के महासचिव रोशन गिरी ने कहा कि दार्जिलिंग ने पिछले कुछ दशक में बहुत कुछ झेला है और लगातार अलग राज्य बनाने की मांग करता रहा है। इस मांग को पूरा करने के लिए यह सही समय है। उन्होंने कहा कि हम केन्द्र से मांग करते हैं कि दार्जिलिंग को भी केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, जिसमें अलग विधानसभा हो।

इससे पहले आंध्रप्रदेश का विभाजन कर तेलांगना राज्य गठन करने की घोषणा होने के दौरान भी गोजमुमो सहित वहां सक्रिय क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने 100 साल पुरानी मांग को दोहराते हए दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, लेकिन केन्द्र की तत्कालीन कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया।

राजू बिस्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2024 चुनाव तक दार्जिलिंग के राजनीतिक संकट का मसला हल हो जाएगा। हालांकि सत्ता में मौजूद तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग को अलग करने के किसी भी फैसले का पुरजोर विरोध करेगी।