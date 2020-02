धूम स्टाइल में बाइक पर कर रहा था स्टंट, तो गर्लफ्रेंड के उड़े सिर के परखच्चे

WEST BENGAL NEWS: Dhoom was doing stunts on the bike in style, then girlfriends flew over their heads, बगैर हेलमेट चला रहा था प्रेमी बाइक, हादसे में प्रेमिका की घटनास्थल पर ही मौत, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंदननगर में बाइक एक्सीडेंट