Raniganj Coal Mine Collapse: रानीगंज में ईसीएल खदान धंसने से बड़ा हादसा, तीन की मौत कई लापता

Raniganj Coal Mine Collapse: रानीगंज में ईसीएल खदान धंसने से बड़ा हादसा, तीन की मौत कई लापता

कोलकाताPublished: Oct 12, 2023 05:46:48 pm Submitted by: Mohit Sabdani

रानीगंज। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के रानीगंज (Raniganj) कोयला क्षेत्र (Coal mine) में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) की एक कोयला खदान (Coal mine) में बुधवार दोपहर जमीन धंसने से कम से कम तीन लोगों की मौत (three dead) हो गई और चार अन्य के लापता होने की खबर सामने आ रही है। घटना से लोगों में आक्रोश हैं और बीजेपी विधायक (BJP MLA) अग्निमित्रा पॉल भी विरोध में रात भर धरने पर बैठी रहीं। ECL Coal mine collapse in Raniganj in Paschim Bardhaman three dead BJP MLA made allegations

