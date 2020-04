CORONA BENGAL ALERT: बुजुर्गों ने कहा--कोरोना पर मारेंगे बाजी

CORONA BENGAL ALERT: Elders said - will win over Corona, 1929 की वैश्विक मंदी से लेकर 1947 में भारत विभाजन, 1943 में बंगाल में अकाल और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक देख चुके पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों ने कोरोना वायरस को लेकर दुनियाभर में छाए संकट से शीघ्र निकलने की उम्मीद जताई ,कहा, जल्द खत्म होगा कोरोना वायरस का ग्रहण