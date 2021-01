ER's 2 RPF PERSONNEL RECEIVED INDIAN POLICE MEDAL-पूर्व रेलवे के 2 आरपीएफ कर्मी भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित

ER's TWO RPF PERSONNEL RECEIVED INDIAN POLICE MEDAL ON THE OCCASION OF REPUBLIC DAY 2021-कोलकाता। पूर्व रेलवे के 2 आरपीएफ कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस पर भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पूर्व रेलवे ने 30 जनवरी को जारी रिपोर्ट में बताया कि पूर्वी रेलवे आसनसोल आरपीएफ आईटी सेल के निरीक्षक राजेश कुमार केशरी, पूर्वी रेलवे आसनसोल आरपीएफ एएंडडी विंग के सहायक उप-निरीक्षक संजय भट्टाचार्य को भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। राजेश ने कई जटिल मामलों का पता लगाकर उसे हल किया। उन्होंने 2005 में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस सिलेंडर (कंट्राबेंड आइटम) बरामद किया था। 2011 में जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस में 13072 डाउन में डैकॉय चेक के दौरान एक अपराधी को पिस्तौल समेत धर दबोचा।और अमोनियम नाइट्रेट जिलेटिन डेटोनेटर बरामद किया। 2012 में 5 अपराधियों को रेल सामग्री की चोरी १४ लाख बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया। हावड़ा में तैनात रहते हुए उन्होंने 8 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जे) अधिनियम के तहत 4 मामलों का पता लगाया। भारतीय रेलवे अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत 1918 और 14 मामलों में आईपीसी के तहत 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। संजय भट्टाचार्य के पास कंप्यूटर कौशल है। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन आयोजित मिशन तत्काल के तहत उन्होंने आरपीएफ को ई-टाउटिंग गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम बनाया। हाल ही साइबर सेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उन्होंने हावड़ा में ई-टिकट की अवैध खरीद मामलों का भंडाफोड़ कर सॉफ्ट वेयर, ब्राउजऱ एक्सटेंशन का उपयोग करने वाले अपराधियों का पता लगाया। साथ ही संदिग्धों के डिजिटल रिकॉर्ड से विभिन्न सुराग निकाला।