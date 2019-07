100 YR OLD GET PASSPORT RENEWED : उम्र 100 पार, 7 समंदर बाकी, पासपोर्ट रिन्यू कराने पहुंचे होजे

Europe on his mind, 100-year-old uncle gets passport renewed in Kolkat: इस उम्र में एक बार यूरोप सैर की है तमन्ना-----आरपीओ ऑफिस जब पासपोर्ट रिन्यू कराने पहुंचे तो देख सब हो गए हैरान----लंबी उम्र का राज---भोजन के बाद थोड़ी से लिकर और लंबी वॉक