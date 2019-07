father sold newborn daughter only for eight thousand rupees तंगहाल पिता ने नवजात बेटी को महज आठ हजार रूपए में बेच डाला

हावड़ा(howrah )

जगतबल्लभपुर थाना(jagatballavpur polic station) इलाके के गोविंदपुर गांव(govindpur village) में तंगहाल(tight) पिता (father)ने अपनी नवजात बेटी(new born baby) को महज आठ हजार रूपए(eight thousand) बेच(sell) डाला। सच(truth)को दबा नहीं (not closed)पाया और ग्रामीणों (village)के समक्ष पूरी बात बताई। पुलिस ने आरोपी पिता (seller father)व उसकी बेटी को खरीदने (purches)वाले को हिरासत में ले लिया। नवजात बेटी को उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी पिता राजू हाईट व खरीदने वाले शेख हीरा को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत (jail custody)में भेज दिया गया। राजमिस्त्री राजू हाइट(raju hight) को दो बेटियां (two doughter)पहले से थीं। तीसरी बेटी (third doughter)को उसकी पत्नी (wife)ने सोमवार को जन्म दिया। उसकी हालत गुरूवार (thursday)को खराब हो गई। उसे गाबेडिय़ा अस्पताल(gabadia hospital) में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसका परिचय शेख हीरा(sk hira) से हुआ। उसने आठ हजार रूपए लेकर बेटी को बेच दिया। ग्रामीणों को इस बात की खबर लगी। उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी।