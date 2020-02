पहले सूंड में लपेटा, जमीन पर पटका और फिर कुचल डाला मां-बेटी को, गुस्से में गजराज कहां? जानिए यहां

WEST BENGAL NEWS: First wrapped in trunk, slammed on the ground and then crushed mother-daughter, where is Gajraj in anger? Know here, पश्चिम बंगाल--झारखंड सीमा पर कालापाथर पंचायत के गोहालडीह गांव की घटना, पसरा मातम