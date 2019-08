BOAT BECAME ONLY ONE TRANSPORT COMMUNICATION: कहां बनी नौका एकमात्र यातायात का साधन?

पश्चिम मेदिनीपुर और झाडग़्राम जिले में बाढ़ जैसे हालात-----मकान, सडक़ें खेत पानी में डूबे