ई-श्रम कार्ड के बाद चार लेबर कोड की कवायद

केंद्र सरकार की पिछली आठ योजनाएं फेल हो चुकी हैं। The last eight schemes of the central government have failed. 2024 में मोदी सरकार पुन: सत्ता में आना चाहती है। इसलिए संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लुभाने के लिए यह कवायद कर रही है। मोदी सरकार की यह योजना भी उसी तरह फेल होने वाली है जिस तरह उज्जवला, आयुष्मान भारत, पीएम किसान-माननिधि, स्वच्छ भारत, सौभाग्य, आवास Ayushman Bharat, PM Kisan-Mananidhi, Swachh Bharat, Saubhagya, Housing आदि योजनाएं फेल हो चुकी हैं।

स्वामीनाथ जायसवाल Swaminath Jaiswal, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईएनटीयूसी National President, INTUC