मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का...

Give your blood a chance to flow into someone's veins ...----लॉयन्स क्लब कोलकता वेस्ट और टेंगरा शिव शक्ति एथलेटिक क्लब का रक्तदान शिविर, शिविर में 70 यूनिट रक्तदान