कहां गायब हो गए जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष के टांको के निशान, इस राज्यपाल ने जताया आश्चर्य

कोलकाता. मेघालय के राज्यपाल तथागत राय एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइषी घोष के सिर पर लगी चोट के टांकों के निशान गायब होने को लेकर आश्चर्य जताया है। जेएनयू कैंपस में 5 जनवरी को हुई हिंसा में आइषी घायल हुई थीं। उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था छात्रनेता के सिर पर कई टांके लगे हैं। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। तथागत राय ने रविवार को बांग्ला में लिखे एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें आश्चर्य है कि दक्षिणपंथी हमलावरों के हमले से शख्शियत के माथे पर आई चोट पर लगे टांकों के निशान घटना के महीने भर में ही दिखाए नहीं दे रहे हैं। कहा गया था उन्हें 16 या 32 टांके लगे थे। झूठ फैलाना ठीक नहीं है।

आइषी जेएनयू हमले के बाद बीते दो दिनों तक बंगाल में थीं। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। वे अपने माता पिता से मिलने दुर्गापुर भी गई थीं।

Indeed strange that not a single sign of a stitch is visible on the celebrated forehead just a month afr she was ‘mercilessly beaten’ by ‘right-wing goons’ and had to get 16 (or was it 32) stitches!

I mean,it is all right for sections of media to be Leftist,but such brazen lies! https://t.co/k0T7I3Z2hR