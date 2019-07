Hanuman Chalisa read in Sankatmokhan Hanuman temple: संकटमोचन हनुमान मंदिर में पढ़ी गई हनुमान चालीसा

फोटो

-temple मंदिर व road सडक़ पर लगे jai sriram जयश्रीराम, jai hanuman जय हनुमान के नारे

हावड़ा

Howrah ac market हावड़ा एसी मार्केट के dobson road डबसन रोड स्थित sri sankatmochan hanuman mandir श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर के infront समक्ष मंगलावार की शाम tuesday evening को buzy road व्यस्त सडक़ पर on bjp supporter भाजपा समर्थकों के साथ ram bhakta राम भक्तों ने group of peaple jointly read hanuman chalisha सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ को लेकर डबसन रोड की सफाई कराई गई। सडक़ पर त्रिपाल बिछाकर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इस दौरान पूरा डबसन रोड भक्ति के रस में डूब गया। यातायात व्यवस्था बंद रही।

sri sankatmochan hanuman mandir संकट मोचन मंदिर के pujari sastri jai chandra jha पुजारी शास्त्री जय चन्द्र झा ने कहा said कि first time tuesday record of people read hanuman chalisha पहली बार मंगलवार को इतने राम भक्तों ने सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा पाठ किया।

bjp leader umesh rai भाजपा नेता उमेश राय ने कहा said every tuesday hanuman chalisha jointly read local ram bhakta कि प्रत्येक मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का मंदिर में पाठ किया जाएगा। temle is small so some people read hanuman chalisha on raoad मंदिर छोटा होने के कारण वहां पाठ करने पहुंचे भक्तों को सडक़ पर बैठकर व खड़ा होकर हनुमान चालीसा पाठ करना पड़ा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस भी मौजूद रही। गत मंगलवार को बाली के हनुमान मंदिर के समीप भाजपा समर्थकों ने सडक़ पर ही हनुमान चालीसा पढ़ी थी।