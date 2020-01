यहां एक गजराज ने मकान तोड़ा तो दूसरे ने उठाकर जमीन पर पटक डाला, जानिए यहां.....

WEST BENGAL NEWS: Here one Gajraj broke the house, the other picked up and slammed it on----पश्चिम बंगाल के खडग़पुर के शालबनी थानान्तगर्त टांगाशोल गांव में गजराज का आतंक