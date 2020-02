तेज रफ्तार का कहर,

WEST BENGAL NEWS: A puller filled with school children overturned in a canal hit by a divider, तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकरा नहर में पलटी स्कूली बच्चों से भरी पुलकार , 15 घायल, ३ की हालत नाजुक, श्रीरामपुर से चुंचूड़ा अंग्रेजी माध्यम एक स्कूल के बच्चों को ले जा रही पुलकार पोलबा थाने के कामदेवपुर इलाके में हादसे का शिकार