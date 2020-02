अगर रहना है स्वस्थ, तो कोलकाता को करें प्लास्टिक मुक्त, महानगरवासियों ने ली शपथ

WEST BENGAL NEWS: If you want to be healthy, then Kolkata should be plastic-free, Metropolis swears-स्वर्णिम भारत अभियान, प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम, लेकटाउन सब्जी मंडी में बांटे कॉटन कैरी बैग, कन्सर्न फॉर कोलकाता, राजस्थान पत्रिका, ग्रीनटेक एन्वायरन मैनेजमेंट प्रा.लि. कंपनी, पूर्वांचल कल्याण आश्रम लेकटाउन समिति का संयुक्त आयोजन