गंगा की लहरों पर तैरते क्रूज पर कहां होगा काव्य पाठ? जानिए यहां

INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL WILL HELD AT KOLKATA FROM 22 NOV, 2019.---इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का गवाह बनेगा सिटी ऑफ ज्वॉय, 22, 23 और 24 नवंबर को चेयर पोएट्री इवनिंग्स इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल, अमरीका-ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के कवियों का लगेगा जमघट