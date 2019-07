ISKCON Headquarters : इस्कॉन मुख्यालय श्रीधाम मायापुर में 4 से 12 जुलाई तक मनाया जाएगा रथ यात्रा महोत्सव

Jagkatapati Das, organizer of ISKCON, Shreejagannath Rath Yatra Festival and Fair Mayapur, told the correspondent of the conference that with the great fanfare, the international Krishna Conscious Federation (ISKCON) headquarters at Sridham Mayapur (Mayapur) 4 The festival will be celebrated till 12th of July. From 4 pm on July 4, the three equipped chariots - Jagannath, Baldev, Subhadraji will be out of Jagannath temple in Rajpur, ISKCON.