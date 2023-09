ISKCON News update: बीजेपी सांसद मेनका गांधी की इस्कॉन पर विवादित टिपण्णी के बाद अब कोलकाता से आई प्रतिक्रिया

कोलकाताPublished: Sep 28, 2023 07:16:09 pm Submitted by: Mohit Sabdani

कोलकाता। बीजेपी सांसद मेनका गांधी (bjp mp maneka gandhi) की इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (ISKCON) पर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी सांसद मेनका गांधी (bjp mp maneka gandhi) की इस टिप्पणी पर ISKCON के कोलकाता (kolkata) कार्यालय की टिपण्णी सामने आई है जिसमें सोसाइटी ने मेनका की सभी बातों को झुठलाया गया है। ISKCON kolkata response on the statement of BJP MP Maneka Gandhi

ISKCON News update: बीजेपी सांसद मेनका गांधी की इस्कॉन पर विवादित टिपण्णी के बाद अब कोलकाता से आई प्रतिक्रिया