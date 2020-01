अंडरग्राउंड नहीं अब दौड़ेगी अंडरवॉटर मेट्रो

WEST BENGAL NEWS: Ist TIME IN INDIA NOW METRO UNDER WATER IN BENGAL SOON, भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो ट्रेन चलाने का अनोखा कारनामा करेगी , कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, हुगली नदी के भीतर चलेगी मेट्रो, रोमांचक होगा सफर, हुगली नदी के भीतर बनी 520 मीटर लंबी टनल, 17 किलोमीटर लंबा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, मार्च 202२ तक पूरा होगा काम