Jadavpur University: यहां गांधीवादी कुलपति की कैंपस में ही हो चुकी है हत्या

नक्सल आंदोलन के शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढऩे वाले छात्रों के बीच हिंसा के सहारे सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका था। जादवपुर विश्वविद्यालय ( Jadavpur University ) के कुलपति गोपाल चंद्र सेन पर जान का खतरा मंडरा रहा था लेकिन गांधीवादी कुलपति को उनपर मंडराते खतरे की कोई परवाह नहीं थी। आखिर में विवि के परिसर में ही उनकी हत्या कर दी गई।



कोलकाता। वो बीती शताब्दी के सातवें दशक के अंतिम साल थे। पश्चिम बंगाल की रक्तरंजित राजनीति का दौर शुरू हो चुका था। सशस्त्र आंदोलन के सहारे सत्ता परिवर्तन का नारा देने वाले नक्सली गांव खेतों से निकलकर महानगर कोलकाता के उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच चुके थे। किताबें रखने वाले बैग में पिस्तौल बम रखे जाते थे। शाम का अंधेरा होते ही महानगर के कॉलेज पाड़ा की सडक़ों पर पुलिस कदमताल और बमबाजी सुनाई देने लगती थी। कॉलेज पाड़ा से दूर महानगर के जादवपुर विश्वविद्यालय की कमान उस समय गांधीवादी प्रोफेसर गोपाल चंद्र सेन के पास थी। वे विश्वविद्यालय के कुलपति थे। विश्वविद्यालय में नक्सली, माओवादी, चरम वामपंथी सक्रिय थे। जो विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग विभाग की परीक्षाएं नहीं होने देने पर आमादा थे। कुलपति गोपाल चंद्र सेन ने परीक्षाएं कराने का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि जो छात्र परीक्षाएं देना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित करनी ही होगी। यह उनका दायित्व है। परीक्षाएं हुईं। उनके नतीजे भी तैयार किए गए। पूजा की छुट्टियां आने वाली थीं सो कुलपति निवास से ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट वितरण किया जाने लगा। यह सब विश्वविद्यालय में चरम वामपंथियों को कहां पसंद आने वाला था। बातें शुरू हुई तो कुलपति तक खबर भी आई कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन गांधी जी के साथ 1930 के दशक से जुड़े गोपाल बाबू ने किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था लेने से इंकार कर दिया। यहां तक की वे कुलपति को मिलने वाली सहुूलियत भी नहीं लेते थे, वाहन का प्रयोग नहीं करते थे। आवास से कार्यालय पैदल आना जाना करते थे।

कार्यकाल के आखिरी दिन ही हुई हत्या

30 दिसम्बर 1970 का दिन था। यह उनके कुलपति के कार्यकाल का आखिरी दिन भी था। आखिरी फाइल साइन कर शाम साढ़े बजे वे कार्यालय से आवास के लिए निकले, परिसर के तालाब के पास ही उनकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, क्यों की, यह अब तक पता नहीं चल पाया। हत्या का आरोप उस समय के चरम वामपंथियो ंपर लगा लेकिन न कोई सबूत मिला न गवाह। एक गांधीवादी, अङ्क्षहसावादी, सादगी से तकनीकी शिक्षा को लोकप्रिय कर रहे मैकेनिकल इंजीनियर मौत की नींद सुला दिए गए। वो मैकेनेकिल इंजीनियर जो अपने स्कूली और कॉलेज के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओ ंमें हाथ वाला माइक्रोफोन की जिम्मेदारी संभालता था। वो भारतीय इंजीनियर जो अमरीका के मिशिगन विश्वविद्यालय में वहां के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पुरोधा बोस्टन के साथ छात्रों को पढ़ाता था। वो भारतीय इंजीनियर जिसके मन में इंजीनियरिंग की स्वदेशी तकनीक छात्रों तक पहुंचाने की जीजिविषा कूट कूट कर भरी हुई थी। वह मैकैनिकल इंजीनियर जिसने जादवपुर विश्वविद्यालय की मैकेनिकल लैब को अपनी पाठशाला समझता था। वो इंजीनियर जिसकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पर तैयार किया गया पाठ्यक्रम आज भी इस क्षेत्र मे ंमील का पत्थर माना जाता है।

