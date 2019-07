jai shreeraam ke naare ko lekar by mistake firing one bjp supporter in जय श्रीराम के नारे को लेकर हुगली में चली गोली, भाजपा समर्थक घायल

one bjp supporter injured in hooogly: जय श्रीराम के नारे को लेकर हुगली में चली गोली, भाजपा समर्थक घायल

हुगली

हुगली जिले(hoogly district) के गुड़ाप (gurap)वाथानगुडिय़ा(vathanguria) आसपाड़ा(ashpara) में बुधवार की रात को जय श्रीराम के नारे को लेकर भाजपा(bjp) व तृणमूल कांग्रेस(tmc)समर्थकों(supporter) के बीच संघर्ष की घटना को रोकने के लिए पहुंची पुलिस की गोली से भाजपा(bjp) का एक समर्थक घायल(one injured) हुआ है। एक अन्य भाजपा समर्थक पर टांगी से तृणणूल समर्थकों ने वार किया है। गोली से घायल भाजपा समर्थक का नाम जय चांद मल्लिक(jai chand mullick ) है। वहीं तृणमूल समर्थकों के हमले में भाजपा समर्थक साधन बाउल दास(sadhan das bawul) घायल हुआ है। वह वाथानगुडिय़ा आसपाड़ा का निवासी है। इस घटना के विरोध में भाजपा समर्थकों ने गुरुवार को गुड़ाप थाना को घेराव किया। वहीं गुड़ाप(gurap) व धनियाखाली (dhaniakhali)थाना(police station) क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भाजपा समर्थक सडक़(road) पर टायर जलाकर(burn ) विरोध जताने लगे। गुड़ाप थाना के बाहर भाजपा समर्थकों बैरीकेट तोड़ कर थाने पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़ फोड़ की। पुलिस व रैफ ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसु गैसे के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। फीडर रोड पर पथावरोध कर यातायात व्यवस्था ठप कर दी। पुलिस के जवान पथराव में घायल हुए हैं।

पुलिस अधीक्षक (supritedent of police)सुखेन्दु हीरा (sukhendu hira)ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण (situation in under controle)में है। पुलिस(police ) की ओर से गोली (firing)चलाने की घटना से इंकार करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मी से पिस्तौल छीनने(bjp supporter take pistol from police) के दौरान भूलवश गोली चली(by mistake firing ) है। बताया जाता है कि वाथानगुडिय़ा के आसपाड़ा में तृणमूल व भाजपा समर्थक के बीच संघर्ष में साधन दास बाउल (sadhan das bawul)पर टांगी (axe)से हमला किया गया। खबर पाकर पुलिस की टीम धनियाखाली अस्पताल जा रही थी। रास्ते में सातुडिय़ा (saturia village)के समीप सडक़ पर बेतरतीब तरीके से खड़ी की गई दुपहिया(motercycle) को हटाने (remove )के दौरान पुलिस(poloce) के साथ भाजपा समर्थकों का विवाद शुरू हो गया। जिसकी खबर पाकर गांव के लोग पहुंचे, पुलिस को घेर लिया। वहां तैनात पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने लगे। उसी दौरान भूलवश गोली चली और एक भाजपा समर्थक घायल हो गया। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस के वाहन में तोड़ फोड़ की।