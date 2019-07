Jalabhishek worshiped Lord Shiva: जलाभिषेक कर भगवान शिव को नमन किया

The crowd of devotees gathered in other temples including Baba Bhootnath Temple located in Nimtatala in Kolkata : - नीमतल्ला स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में जुटी भक्तों की भीड़

kolkata कोलकाता. महानगर सहित राज्य के विभिन्न शिवालयों में श्रावण माह के दूसरे सोमवारी को पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सोमवार की सुबह से ही शिवालयों में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवक युवतियां, पुरूषों की भीड़ देखी गई। मंदिरों में भक्तों की ओर से मंत्रोचार के बीच जलाभिषेक कर भगवान शिव को नमन किया गया। कोलकाता महानगर के नीमतल्ला स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर को सजाया गया। बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के पुजारी धीरेन्द्र पात्र व गणेश ठाकुर ने बताया कि मंदिर का पट रविवार की रात एक बजे ही खोल दिया गया। रात से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शाम सात बजे श्रृंगार किया गया है। रात को दस बजे विशेष पूजा की गई। भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए महेश ठाकुर की अगुवाई में एक विशेष टीम जुटी रही। नार्थ पोर्ट थाना की पुलिस भी जुटी रही। मंदिर के पुजारी ललन ठाकुर ने बताया कि भूतनाथ मंदिर के पट खुलने के साथ ही इस मंदिर का भी पट खोल दिया जाता है। इसके अलावा श्रीश्री आनंदमयी काली मंदिर, आदि नाथ भूतनाथ मंदिर, श्यामबाबा मंदिर, गणेश मंदिर, राजाकटरा के मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जुटी रही। जकरिया स्ट्रीट के जम्बेश्वर महादेव के मंदिर, श्री श्री तालाब बाड़ी शिव मंदिर में भी दर्शन के लिए तांता लगा रहा। हावड़ा के नया मंदिर पंचमुखी शिव की मूर्ति व भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इसके अलावा गोलाबाड़ी के समीप शिव मंदिर, पगला भक्त मंडल के शिव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी।