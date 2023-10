Kolkata News Hindi: दुर्गा पूजा के लिए तैयार जॉय ऑफ़ सिटी कोलकाता, इस बार क्या होगा ख़ास देखिए

Kolkata News Hindi: दुर्गा पूजा के लिए तैयार जॉय ऑफ़ सिटी कोलकाता, इस बार क्या होगा ख़ास देखिए

कोलकाता। दुर्गा पूजा (Durga Puja) में अब कुछ दिन ही बचे है और हर बार की तरह इस बार भी देश की जॉय ऑफ़ सिटी कोलकाता (Joy of City Kolkata) दुर्गा पूजा (Durga Puja) के लिए सजने-सँवरने लगी है। शहर के अलग-अलग दुर्गा (Durga) पांडालों में थीम के हिसाब से मूर्ति से लेकर सजावट तक सभी में भव्यता और विविधता का सुन्दर समायोजन किया गया है। Joy of City Kolkata ready for Durga Puja 2023 Celebration

