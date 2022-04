केंद्र की गलत नीति के कारण नष्ट हो रहा बंगाल का जूट उद्योग : भाजपा सांसद अर्जुन सिंह

इस उद्योग को बचाने के लिए ममता बनर्जी के साथ आंदोलन करने को तैयार

-भाजपा संसद की टिप्पणी ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी

कोलकाता Updated: April 25, 2022 06:55:00 pm

krishna das parth kolkata. प्रदेश भाजपा के भीतर गुटबाजी इन दिनों चरम पर है। इस बीच सांसद अर्जुन सिंह (MP Arjun Singh) की टिप्पणी ने स्वाभाविक रूप से भाजपा की बेचैनी और बढ़ा दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर सीधे हमला करते हुए कहा कि उनकी वजह से बंगाल का जूट उद्योग नष्ट हो रहा है। इस उद्योग को बचाने के लिए जरूरत पडऩे पर वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर आंदोलन करने को तैयार हैं।

भाजपा के सांसद का कहना है कि उन्होंने बंगाल के जूट उद्योग को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री को कई बार पत्र दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब सडक़ पर उतर कर आंदोलन करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है।

केंद्र की गलत नीति के कारण नष्ट हो रहा बंगाल का जूट उद्योग : भाजपा सांसद अर्जुन सिंह

जूट उद्योगों से जुड़े किसान और कर्मचारी कहां जाएंगे--Where will the farmers and workers associated with the jute industries go अर्जुन सिंह का कहना है कि पत्र देने से केद्रीय मंत्री पर कोई असर नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इस स्थिति में पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में जूट उद्योगों से जुड़े किसान और कर्मचारी कहां जाएंगे? बीजेपी नेता ने यह सवाल किया है।

केंद्र की गलत नीति के कारण बर्बाद हो रहा जूट उद्योग सांसद अर्जुन सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार की जूट उद्योग नीति के कारण बंगाल का जूट उद्योग बर्बाद हो रहा है। इस उद्योग को बचाने के लिए वे जरूरत पडऩे पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आंदोलन करने को भी तैयार हैं।



जूट उद्योग में जन्मे और बड़े हुए

बैरकपुर के सांसद का कहना है कि उनका जन्म जूट उद्योग में हुआ है। वे जूट उद्योग में काम किए हैं। वे बीजेपी के सांसद होने के नाते केंद्र सरकार का एक हिस्सा भी हैं। जब जूट उद्योग ही नष्ट हो जाएगा, तो केंद्रीय मंत्री के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उनका कहना है कि वे पिछले फरवरी महीने से कह रहे हैं कि जूट उद्योग बर्बाद हो रहा है लेकिन केंद्रीय मंत्री कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। केंद्र ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे सडक़ पर उतर कर केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

सभी ट्रेड यूनियनों को एक साथ मिलकर करना चाहिए आंदोलन उन्होंने सभी ट्रेड यूनियनों से इस संबंध में एकजुट होने का भी आह्वान किया है। भाजपा सांसद का आरोप है कि मुख्यमंत्री उन्हें इस समस्या को लेकर नहीं बुलाती हैं। अगर मुख्यमंत्री उन्हें बुलाएंगी तो वे उनके पास जाएंगे। जरूरत पड़ा तो यह भी कहेंगे कि वे इस मुद्दे पर उनके साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए वे तैयार हैं। इस मुद्दे पर हम सभी को मिलकर लडऩे की जरूरत है। नहीं तो बंगाल से जूट उद्योग खत्म हो जाएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें