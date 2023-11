West Bengal News Hindi: ज्योतिप्रिय मलिक को टीएमसी से भरोसा...लेकिन पार्टी के इस नेता ने क्यों उनसे मुँह मोड़ा?

West Bengal News Hindi: ज्योतिप्रिय मलिक को टीएमसी से भरोसा...लेकिन पार्टी के इस नेता ने क्यों उनसे मुँह मोड़ा?

कोलकाताPublished: Nov 03, 2023 07:13:18 pm Submitted by: Mohit Sabdani

राशन घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल (west bengal) के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक (Jyotipriya Malick) ने अपनी मुश्किल की घड़ी में टीएमसी (TMC) पर भरोसा जताया हैं लेकिन टीएमसी (TMC) की ही सांसद काकोली घोष (Kakoli Ghosh) ने मलिक से पार्टी को दूर करने की कोशिश की।

Kakoli Ghosh Statement for Jyotipriya Malick far from TMC West Bengal

