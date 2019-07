KARGIL MARTYR KANAD _ :कारगिल में कनाद ने की थी नाकाम ना-पाक कोशिश

KANAD SACRIFICED HIS LIFE FOR NATION,. But Bengal cries for his scarifies.:घायल होने के बावजूद शहीद लेफ्टिनेंट कनाद भट्टाचार्य ने दिया था कई घंटों तक मुंहतोड़ जवाब---कारगिल विजय दिवस पर पत्रिका खास,-मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित, कोलकाता के जांबाज ने महज 22 साल की आयु में दे दिया देश के लिए बलिदान, टाइगर हिल पर संभाला था खुद मोर्चा, बर्फ में दफन मिला था शरीर